На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами

22-річний чоловік перевозив у своїй машині гранати та патрони калібру 5,45 мм. Боєприпаси виявили під час перевірки на блокпосту при в’їзді в Харків.

Заборонені предмети вилучили, проводяться слідчі дії, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, загалом за добу на блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 3750 транспортних засобів, а крім цього склали два адмінпротоколи щодо п’яних водіїв.