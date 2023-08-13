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На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами

Суспільство 08:11   13.08.2023
Олена Нагорна
На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами

22-річний чоловік перевозив у своїй машині гранати та патрони калібру 5,45 мм. Боєприпаси виявили під час перевірки на блокпосту при в’їзді в Харків.

Заборонені предмети вилучили, проводяться слідчі дії, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, загалом за добу на блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 3750 транспортних засобів, а крім цього склали два адмінпротоколи щодо п’яних водіїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 08:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річний чоловік перевозив у своїй машині гранати та патрони калібру 5,45 мм. Боєприпаси виявили під час перевірки на блокпосту при в’їзді в Харків.".