На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами
22-річний чоловік перевозив у своїй машині гранати та патрони калібру 5,45 мм. Боєприпаси виявили під час перевірки на блокпосту при в’їзді в Харків.
Заборонені предмети вилучили, проводяться слідчі дії, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його словами, загалом за добу на блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 3750 транспортних засобів, а крім цього склали два адмінпротоколи щодо п’яних водіїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 08:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річний чоловік перевозив у своїй машині гранати та патрони калібру 5,45 мм. Боєприпаси виявили під час перевірки на блокпосту при в’їзді в Харків.".