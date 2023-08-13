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Взялся за оборванный провод: на Харьковщине подросток погиб от удара током

Происшествия 20:45   13.08.2023
Елена Нагорная
Взялся за оборванный провод: на Харьковщине подросток погиб от удара током Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

14-летний подросток погиб от удара током в селе Довжик Богодуховского района Харьковской области.

О том, что мальчика ударило током, его товарищи рассказали 22-летней девушке. Она пыталась помочь, но усилия были тщетными, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ребята пришли купаться на пруд. Рядом висел оборванный провод, за который и взялся руками пострадавший», — рассказывают правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 20:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летний подросток погиб от удара током в селе Довжик Богодуховского района Харьковской области.".