Взялся за оборванный провод: на Харьковщине подросток погиб от удара током
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
14-летний подросток погиб от удара током в селе Довжик Богодуховского района Харьковской области.
О том, что мальчика ударило током, его товарищи рассказали 22-летней девушке. Она пыталась помочь, но усилия были тщетными, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Ребята пришли купаться на пруд. Рядом висел оборванный провод, за который и взялся руками пострадавший», — рассказывают правоохранители.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летний подросток погиб от удара током в селе Довжик Богодуховского района Харьковской области.".