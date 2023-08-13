Взялся за оборванный провод: на Харьковщине подросток погиб от удара током

14-летний подросток погиб от удара током в селе Довжик Богодуховского района Харьковской области.

О том, что мальчика ударило током, его товарищи рассказали 22-летней девушке. Она пыталась помочь, но усилия были тщетными, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ребята пришли купаться на пруд. Рядом висел оборванный провод, за который и взялся руками пострадавший», — рассказывают правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области