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Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом

Події 20:45   13.08.2023
Олена Нагорна
Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом

14-річний підліток загинув від удару струмом у селі Довжик Богодухівського району Харківської області.

Про те, що хлопчика вдарило струмом, його товариші розповіли 22-річній дівчині. Вона намагалася допомогти, але зусилля були марними, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий”, – розповідають правоохоронці.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 20:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річний підліток загинув від удару струмом у селі Довжик Богодухівського району Харківської області.".