Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом

14-річний підліток загинув від удару струмом у селі Довжик Богодухівського району Харківської області.

Про те, що хлопчика вдарило струмом, його товариші розповіли 22-річній дівчині. Вона намагалася допомогти, але зусилля були марними, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий”, – розповідають правоохоронці.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області