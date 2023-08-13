Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом
14-річний підліток загинув від удару струмом у селі Довжик Богодухівського району Харківської області.
Про те, що хлопчика вдарило струмом, його товариші розповіли 22-річній дівчині. Вона намагалася допомогти, але зусилля були марними, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий”, – розповідають правоохоронці.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річний підліток загинув від удару струмом у селі Довжик Богодухівського району Харківської області.".