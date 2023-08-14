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Синегубов сообщил, когда полностью запитают деоккупированную Русскую Лозовую

Общество 15:44   14.08.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, когда полностью запитают деоккупированную Русскую Лозовую Фото: Олег Синегубов

В селе Русская Лозовая в Харьковской области по состоянию на 14 августа восстановили 80% электросетей.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в селе россияне повредили или уничтожили около 90% энергетического оборудования.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» были вынуждены заменить в селе четыре уничтоженные обстрелами трансформаторные подстанции, а еще на четырех подстанциях заменены трансформаторы. Также в населенном пункте установлено 400 новых опор», – рассказал Синегубов.

Чтобы полностью вернуть свет, в селе осталось заменить еще 100 опор, подключить три подстанции из 18-ти и завершить ремонт высоковольтных линий. По расчетам специалистов, отметил Синегубов, Русскую Лозовую полностью запитают в конце сентября этого года.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 15:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая в Харьковской области по состоянию на 14 августа восстановили 80% электросетей.".