Синегубов сообщил, когда полностью запитают деоккупированную Русскую Лозовую

В селе Русская Лозовая в Харьковской области по состоянию на 14 августа восстановили 80% электросетей.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в селе россияне повредили или уничтожили около 90% энергетического оборудования.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» были вынуждены заменить в селе четыре уничтоженные обстрелами трансформаторные подстанции, а еще на четырех подстанциях заменены трансформаторы. Также в населенном пункте установлено 400 новых опор», – рассказал Синегубов.

Чтобы полностью вернуть свет, в селе осталось заменить еще 100 опор, подключить три подстанции из 18-ти и завершить ремонт высоковольтных линий. По расчетам специалистов, отметил Синегубов, Русскую Лозовую полностью запитают в конце сентября этого года.