Синєгубов повідомив, коли повністю заживлять деокуповану Руську Лозову

В селі Руська Лозова на Харківщині станом на 14 серпня відновили 80% електромереж.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в селі росіяни пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання.

«Фахівці «Харківобленерго» були змушені замінити в селі чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції, а ще на чотирьох підстанціях замінено трансформатори. Також в населеному пункті встановлено 400 нових опор», – розповів Синєгубов.

Щоб повністю повернути світло, у селі залишилося замінити ще 100 опор, підключити три підстанції з 18-ти, та завершити ремонт високовольтних ліній. За розрахунками спеціалістів, зазначив Синєгубов, Руську Лозову повністю заживлять наприкінці вересня цього року.