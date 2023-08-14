Синєгубов повідомив, коли повністю заживлять деокуповану Руську Лозову
Фото: Олег Синєгубов
В селі Руська Лозова на Харківщині станом на 14 серпня відновили 80% електромереж.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в селі росіяни пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання.
«Фахівці «Харківобленерго» були змушені замінити в селі чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції, а ще на чотирьох підстанціях замінено трансформатори. Також в населеному пункті встановлено 400 нових опор», – розповів Синєгубов.
Щоб повністю повернути світло, у селі залишилося замінити ще 100 опор, підключити три підстанції з 18-ти, та завершити ремонт високовольтних ліній. За розрахунками спеціалістів, зазначив Синєгубов, Руську Лозову повністю заживлять наприкінці вересня цього року.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Руська Лозова на Харківщині станом на 14 серпня відновили 80% електромереж.".