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Синєгубов повідомив, коли повністю заживлять деокуповану Руську Лозову

Суспільство 15:44   14.08.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, коли повністю заживлять деокуповану Руську Лозову Фото: Олег Синєгубов

В селі Руська Лозова на Харківщині станом на 14 серпня відновили 80% електромереж.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в селі росіяни пошкодили або знищили близько 90% енергетичного обладнання.

«Фахівці «Харківобленерго» були змушені замінити в селі чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції, а ще на чотирьох підстанціях замінено трансформатори. Також в населеному пункті встановлено 400 нових опор», – розповів Синєгубов.

Щоб повністю повернути світло, у селі залишилося замінити ще 100 опор, підключити три підстанції з 18-ти, та завершити ремонт високовольтних ліній. За розрахунками спеціалістів, зазначив Синєгубов, Руську Лозову повністю заживлять наприкінці вересня цього року.

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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: 90% електромереж пошкоджено: на Харківщині завершують відновлення в селі

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 15:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Руська Лозова на Харківщині станом на 14 серпня відновили 80% електромереж.".