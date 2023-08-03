90% електромереж пошкоджено: на Харківщині завершують відновлення в селі
Зруйновані опори та перебиті дроти – більшу частину електромереж у селі Замулівка Вовчанської громади знищив “русский мир”.
Наразі фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) відновлюють мережі електропостачання. Підключати світло почнуть уже наприкінці тижня, повідомили в обленерго.
“Пошкоджено близько 90% ліній 0,4 кВ. Це і зруйновані опори, і перебиті дроти. Заміни потребували і силові трансформатори на підстанції, від якої живиться Замулівка. Відновлювальні роботи тривають і йдуть за планом. До кінця тижня підключимо перших споживачів. На завершення всіх робіт нам знадобиться ще два-три тижні. Люди тут дуже чекають на повернення електрики, тому робимо все можливе”, — повідомив старший майстер Вовчанського РЕМ Віктор Шестов.
Місцева староста Лідія Чатченко зазначила, що люди почали повертатися до своїх будинків, дізнавшись, що в селі працюють енергетики.
“До війни в Замулівці жили 35 осіб, наразі – 16. Повернулися ті, у кого будинки пошкоджені не так сильно, адже в результаті бойових дій тут зруйновано 50% житла. Але все одно люди хочуть додому, щоб почати відновлювати свої будинки”, – зазначила Чатченко.
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Роботу енергетиків у селі “гальмує” необхідність проводити розмінування. На території знаходять і міни, і снаряди, що не розірвалися, пояснюють в обленерго.
“Влітку цьому процесу заважає висока трава та захаращеність території. Але я впевнений, що всі складнощі будуть подолані, і вже скоро ми зможемо подати напругу нашим споживачам”, – наголосив старший майстер Вовчанського РЕМ.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані опори та перебиті дроти – більшу частину електромереж у селі Замулівка Вовчанської громади знищив “русский мир”".