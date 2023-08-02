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На Харківщині вже заживили 90% звільнених населених пунктів – Синєгубов

Суспільство 16:07   02.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині вже заживили 90% звільнених населених пунктів – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

В Харківській області повертають світло в деокуповані міста, села та селища. Наразі вже заживили 90% населених пунктів регіону.

 Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас наразі працюють понад 250 осіб підрозділів ДСНС на розмінуванні, ми наразі сконцентровані на критичній інфраструктурі й на лініях електропередач. Це і високовольтні лінії, і лінії меншої потужності», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що в деяких населених пунктах не можуть відновити електроенергію, оскільки високовольтні лінії знаходяться там, де ведуться активні бойові дії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області повертають світло в деокуповані міста, села та селища. Наразі вже заживили 90% населених пунктів регіону.".