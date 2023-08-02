На Харківщині вже заживили 90% звільнених населених пунктів – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
В Харківській області повертають світло в деокуповані міста, села та селища. Наразі вже заживили 90% населених пунктів регіону.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У нас наразі працюють понад 250 осіб підрозділів ДСНС на розмінуванні, ми наразі сконцентровані на критичній інфраструктурі й на лініях електропередач. Це і високовольтні лінії, і лінії меншої потужності», – зазначив голова ХОВА.
Він також розповів, що в деяких населених пунктах не можуть відновити електроенергію, оскільки високовольтні лінії знаходяться там, де ведуться активні бойові дії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 16:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області повертають світло в деокуповані міста, села та селища. Наразі вже заживили 90% населених пунктів регіону.".