На Харківщині вже заживили 90% звільнених населених пунктів – Синєгубов

В Харківській області повертають світло в деокуповані міста, села та селища. Наразі вже заживили 90% населених пунктів регіону.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас наразі працюють понад 250 осіб підрозділів ДСНС на розмінуванні, ми наразі сконцентровані на критичній інфраструктурі й на лініях електропередач. Це і високовольтні лінії, і лінії меншої потужності», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що в деяких населених пунктах не можуть відновити електроенергію, оскільки високовольтні лінії знаходяться там, де ведуться активні бойові дії.