На Харьковщине уже запитали 90% освобожденных населенных пунктов – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харьковской области возвращают свет в деоккупированные города, села и поселки. Уже запитали 90% населенных пунктов региона.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас сейчас работают более 250 человек подразделений ГСЧС на разминировании, мы сконцентрированы на критической инфраструктуре и на линиях электропередач. Это и высоковольтные линии и линии меньшей мощности», — отметил глава ХОВА.
Он также рассказал, что в некоторых населённых пунктах не могут восстановить электроэнергию, поскольку высоковольтные линии находятся там, где ведутся активные боевые действия.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возвращают свет в деоккупированные города, села и поселки. Уже запитали 90% населенных пунктов региона.".