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На Харьковщине уже запитали 90% освобожденных населенных пунктов – Синегубов

Общество 16:07   02.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине уже запитали 90% освобожденных населенных пунктов – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

В Харьковской области возвращают свет в деоккупированные города, села и поселки. Уже запитали 90% населенных пунктов региона.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас сейчас работают более 250 человек подразделений ГСЧС на разминировании, мы сконцентрированы на критической инфраструктуре и на линиях электропередач. Это и высоковольтные линии и линии меньшей мощности», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что в некоторых населённых пунктах не могут восстановить электроэнергию, поскольку высоковольтные линии находятся там, где ведутся активные боевые действия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 16:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возвращают свет в деоккупированные города, села и поселки. Уже запитали 90% населенных пунктов региона.".