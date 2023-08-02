На Харьковщине уже запитали 90% освобожденных населенных пунктов – Синегубов

В Харьковской области возвращают свет в деоккупированные города, села и поселки. Уже запитали 90% населенных пунктов региона.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас сейчас работают более 250 человек подразделений ГСЧС на разминировании, мы сконцентрированы на критической инфраструктуре и на линиях электропередач. Это и высоковольтные линии и линии меньшей мощности», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что в некоторых населённых пунктах не могут восстановить электроэнергию, поскольку высоковольтные линии находятся там, где ведутся активные боевые действия.