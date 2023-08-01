На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов

По данным Министерства энергетики Украины, в Харьковской области по состоянию на 1 августа в результате обстрелов РФ света нет у 9,5 тыс. потребителей.

Кроме этого, в Донецкой области без света было 42 населенных пункта. Также обесточена часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях, добавили в Минэнерго.

Напомним, ночью харьковчане в социальных сетях сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» в отдельных районах мигал свет. Некоторые писали, что электричество исчезло.