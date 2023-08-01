Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов

Общество 12:21   01.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов Фото: Министерство энергетики Украины

По данным Министерства энергетики Украины, в Харьковской области по состоянию на 1 августа в результате обстрелов РФ света нет у 9,5 тыс. потребителей.

Кроме этого, в Донецкой области без света было 42 населенных пункта. Также обесточена часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях, добавили в Минэнерго.

Напомним, ночью харьковчане в социальных сетях сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» в отдельных районах мигал свет. Некоторые писали, что электричество исчезло.

Читайте также: Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (видео)
Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (видео)
01.08.2023, 09:53
Взрывы в Харькове: Терехов сообщает о вражеской атаке дронов, работает ПВО
Взрывы в Харькове: Терехов сообщает о вражеской атаке дронов, работает ПВО
01.08.2023, 00:17
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
01.08.2023, 09:37

Новости по теме:

11:53
В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные
11:16
«єВідновлення»: 9,3 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА
07:43
Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар
00:44
Харьковчане пишут о перебоях со светом после атаки БпЛА: информация облэнерго
19:31
Войска РФ вновь атаковали у села Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 12:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Министерства энергетики Украины, в Харьковской области по состоянию на 1 августа в результате обстрелов РФ света нет у 9,5 тыс. потребителей.".