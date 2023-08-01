На Харьковщине 9,5 тыс потребителей остались без света из-за обстрелов
Фото: Министерство энергетики Украины
По данным Министерства энергетики Украины, в Харьковской области по состоянию на 1 августа в результате обстрелов РФ света нет у 9,5 тыс. потребителей.
Кроме этого, в Донецкой области без света было 42 населенных пункта. Также обесточена часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях, добавили в Минэнерго.
Напомним, ночью харьковчане в социальных сетях сообщали, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» в отдельных районах мигал свет. Некоторые писали, что электричество исчезло.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Министерства энергетики Украины, в Харьковской области по состоянию на 1 августа в результате обстрелов РФ света нет у 9,5 тыс. потребителей.".