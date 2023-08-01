На Харківщині 9,5 тис споживачів залишилися без світла через обстріли
Фото: Міністерство енергетики України
За даними Міністерства енергетики України, в Харківській області станом на 1 серпня внаслідок обстрілів РФ світла немає у 9,5 тис споживачів.
Крім цього, на Донеччині без світла були 42 населених пункти. Також знеструмлена частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, додали в Міненерго.
Нагадаємо, вночі харків’яни в соціальних мережах повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників «Шахед» в окремих районах блимало світло. Дехто писав, що електрика зникла.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Міністерства енергетики України, в Харківській області станом на 1 серпня внаслідок обстрілів РФ світла немає у 9,5 тис споживачів.".