На Харківщині 9,5 тис споживачів залишилися без світла через обстріли

За даними Міністерства енергетики України, в Харківській області станом на 1 серпня внаслідок обстрілів РФ світла немає у 9,5 тис споживачів.

Крім цього, на Донеччині без світла були 42 населених пункти. Також знеструмлена частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, додали в Міненерго.

Нагадаємо, вночі харків’яни в соціальних мережах повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників «Шахед» в окремих районах блимало світло. Дехто писав, що електрика зникла.