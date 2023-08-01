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На Харківщині 9,5 тис споживачів залишилися без світла через обстріли

Суспільство 12:21   01.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині 9,5 тис споживачів залишилися без світла через обстріли Фото: Міністерство енергетики України

За даними Міністерства енергетики України, в Харківській області станом на 1 серпня внаслідок обстрілів РФ світла немає у 9,5 тис споживачів.

Крім цього, на Донеччині без світла були 42 населених пункти. Також знеструмлена частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, додали в Міненерго.

Нагадаємо, вночі харків’яни в соціальних мережах повідомляли, що під час атаки ворожих безпілотників «Шахед» в окремих районах блимало світло. Дехто писав, що електрика зникла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 12:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Міністерства енергетики України, в Харківській області станом на 1 серпня внаслідок обстрілів РФ світла немає у 9,5 тис споживачів.".