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90% электросетей повреждены: на Харьковщине завершают ремонт в селе у границы

Общество 09:32   03.08.2023
Оксана Горун
90% электросетей повреждены: на Харьковщине завершают ремонт в селе у границы Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Разрушенные опоры и перебитые провода — большую часть электросетей в селе Замуловка Волчанской громады уничтожил «русский мир».

Сейчас специалисты Волчанского района электрических сетей (РЭМ)  восстанавливают сети электроснабжения. Подключать свет начнут уже в конце недели, проинформировали в облэнерго.

«Повреждено около 90% линий 0,4 кВ. Это и разрушенные опоры, и перебитые провода. В замене нуждались и силовые трансформаторы на подстанции, от которой питается Замуловка. Восстановительные работы продолжаются и идут по плану. К концу недели подключим первых потребителей. Для завершения всех работ нам понадобится еще две-три недели. Люди здесь очень ждут возвращения электричества, поэтому делаем все возможное», — сообщил старший мастер Волчанского РЭС Виктор Шестов.

Электричество, ремонтируют сети на Харьковщине 2
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Местная староста Лидия Чатченко отметила, что люди начали возвращаться в свои дома, узнав, что в селе работают энергетики.

«До войны в Замуловке жили 35 человек, на сейчас — 16. Вернулись те, у кого дома повреждены не так сильно, ведь в результате боевых действий здесь разрушены 50% жилья. Но все равно люди хотят домой, чтобы начать восстанавливать свои дома», – отметила  Чатченко.

Село Замуловка
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

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Работу энергетиков в селе «тормозит» необходимость проводить разминирование. На территории находят и мины, и неразорвавшиеся снаряды, поясняют в облэнерго.

Электричество, ремонтируют сети на Харьковщине
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

«Летом этому процессу мешает высокая трава и загроможденность территории. Но я уверен, что все сложности будут преодолены, и уже скоро мы сможем подать напряжение нашим потребителям», — подчеркнул старший мастер Волчанского РЭС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные опоры и перебитые провода — большую часть электросетей в селе Замуловка Волчанской громады уничтожил «русский мир»".