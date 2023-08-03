90% электросетей повреждены: на Харьковщине завершают ремонт в селе у границы
Разрушенные опоры и перебитые провода — большую часть электросетей в селе Замуловка Волчанской громады уничтожил «русский мир».
Сейчас специалисты Волчанского района электрических сетей (РЭМ) восстанавливают сети электроснабжения. Подключать свет начнут уже в конце недели, проинформировали в облэнерго.
«Повреждено около 90% линий 0,4 кВ. Это и разрушенные опоры, и перебитые провода. В замене нуждались и силовые трансформаторы на подстанции, от которой питается Замуловка. Восстановительные работы продолжаются и идут по плану. К концу недели подключим первых потребителей. Для завершения всех работ нам понадобится еще две-три недели. Люди здесь очень ждут возвращения электричества, поэтому делаем все возможное», — сообщил старший мастер Волчанского РЭС Виктор Шестов.
Местная староста Лидия Чатченко отметила, что люди начали возвращаться в свои дома, узнав, что в селе работают энергетики.
«До войны в Замуловке жили 35 человек, на сейчас — 16. Вернулись те, у кого дома повреждены не так сильно, ведь в результате боевых действий здесь разрушены 50% жилья. Но все равно люди хотят домой, чтобы начать восстанавливать свои дома», – отметила Чатченко.
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Работу энергетиков в селе «тормозит» необходимость проводить разминирование. На территории находят и мины, и неразорвавшиеся снаряды, поясняют в облэнерго.
«Летом этому процессу мешает высокая трава и загроможденность территории. Но я уверен, что все сложности будут преодолены, и уже скоро мы сможем подать напряжение нашим потребителям», — подчеркнул старший мастер Волчанского РЭС.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные опоры и перебитые провода — большую часть электросетей в селе Замуловка Волчанской громады уничтожил «русский мир»".