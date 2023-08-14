Враг ночью обстрелял Изюм: есть раненая

Полиция Харьковщины сообщила о еще одной раненной в регионе за сутки. Женщина пострадала в своем доме в городе Изюм.

«14 августа около 01:00 враг обстрелял город Изюм. Пострадала 42-летняя женщина. Ее доставили в местную больницу. Поврежден дом пострадавшей», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о двух раненых за сутки — в Купянском районе. В полиции привели подробности.

«В селе Кучеровка Купянского района в результате вражеского обстрела получил ранение 51-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. В результате обстрела села Петропавловка Купянского района ранена 68-летняя женщина. С травмами ее доставили в медицинское учреждение», — сообщили полицейские.

Также враг ударил по селу Лукьянцы Харьковского района. Там повреждено учебное заведение и жилой дом.

На всех местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.