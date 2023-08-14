Враг ночью обстрелял Изюм: есть раненая
Полиция Харьковщины сообщила о еще одной раненной в регионе за сутки. Женщина пострадала в своем доме в городе Изюм.
«14 августа около 01:00 враг обстрелял город Изюм. Пострадала 42-летняя женщина. Ее доставили в местную больницу. Поврежден дом пострадавшей», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о двух раненых за сутки — в Купянском районе. В полиции привели подробности.
«В селе Кучеровка Купянского района в результате вражеского обстрела получил ранение 51-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. В результате обстрела села Петропавловка Купянского района ранена 68-летняя женщина. С травмами ее доставили в медицинское учреждение», — сообщили полицейские.
Также враг ударил по селу Лукьянцы Харьковского района. Там повреждено учебное заведение и жилой дом.
Читайте также: ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
На всех местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг ночью обстрелял Изюм: есть раненая»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины сообщила о еще одной раненной в регионе за сутки. Женщина пострадала в своем доме в городе Изюм".