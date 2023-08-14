Ворог уночі обстріляв Ізюм: є поранена

Поліція Харківщини повідомила про ще одну поранену в регіоні за добу. Жінка постраждала у своєму будинку в місті Ізюм.

“14 серпня близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про двох поранених за добу – в Куп’янському районі. У поліції навели подробиці.

“У селі Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району поранена 68-річна жінка. З травмами її доставили до медичного закладу”, — повідомили поліціянти.

Також ворог ударив по селу Лук’янці Харківського району. Там пошкоджено навчальний заклад та житловий будинок.

На всіх місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.