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Ворог уночі обстріляв Ізюм: є поранена

Події 10:10   14.08.2023
Оксана Горун
Ворог уночі обстріляв Ізюм: є поранена

Поліція Харківщини повідомила про ще одну поранену в регіоні за добу. Жінка постраждала у своєму будинку в місті Ізюм.

“14 серпня близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про двох поранених за добу – в Куп’янському районі. У поліції навели подробиці.

“У селі Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району поранена 68-річна жінка. З травмами її доставили до медичного закладу”, — повідомили поліціянти.

Також ворог ударив по селу Лук’янці Харківського району. Там пошкоджено навчальний заклад та житловий будинок.

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На всіх місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 10:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила про ще одну поранену в регіоні за добу. Жінка постраждала у своєму будинку в місті Ізюм".