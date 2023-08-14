Ворог уночі обстріляв Ізюм: є поранена
Поліція Харківщини повідомила про ще одну поранену в регіоні за добу. Жінка постраждала у своєму будинку в місті Ізюм.
“14 серпня близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про двох поранених за добу – в Куп’янському районі. У поліції навели подробиці.
“У селі Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району поранена 68-річна жінка. З травмами її доставили до медичного закладу”, — повідомили поліціянти.
Також ворог ударив по селу Лук’янці Харківського району. Там пошкоджено навчальний заклад та житловий будинок.
Читайте також: ЗСУ відчутно знищили потужності ворога на Куп’янському напрямку — Маляр
На всіх місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог уночі обстріляв Ізюм: є поранена»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила про ще одну поранену в регіоні за добу. Жінка постраждала у своєму будинку в місті Ізюм".