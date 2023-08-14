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Двоє поранених, один – тяжкий – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:32   14.08.2023
Оксана Горун
Двоє поранених, один – тяжкий – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів області за минулу добу.

У с. Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. В с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка. У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що ворог протягом доби обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

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Також за добу зафіксували підрив цивільного на міні. НП сталася у селі Руська Лозова. Постраждав дачник. 73-річний чоловік наступив на “Пелюстку”. Чоловікові відірвало стопу, він у лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів області за минулу добу".