Двое раненых, один — тяжелый — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов области за минувшие сутки.

«В с. Кучеровка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии. В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина. В с. Лукьянцы Харьковского района повреждены образовательное учреждение и двухэтажный жилой дом», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что враг в течение суток обстреливал приграничные и прифронтовые громады Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Также за сутки зафиксировали подрыв гражданского на мине. ЧП случилось в селе Русская Лозовая. Пострадал дачник. 73-летний мужчина наступил на «Лепесток». Мужчине оторвало стопу, он в больнице.