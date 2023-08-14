Двое раненых, один — тяжелый — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов области за минувшие сутки.
«В с. Кучеровка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии. В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина. В с. Лукьянцы Харьковского района повреждены образовательное учреждение и двухэтажный жилой дом», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что враг в течение суток обстреливал приграничные и прифронтовые громады Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
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Также за сутки зафиксировали подрыв гражданского на мине. ЧП случилось в селе Русская Лозовая. Пострадал дачник. 73-летний мужчина наступил на «Лепесток». Мужчине оторвало стопу, он в больнице.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов области за минувшие сутки".