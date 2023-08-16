Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар беспилотников врага попало село Пески-Радьковские Изюмского района.

«Минувшей ночью враг нанес удары дронами типа «Shahed» по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет», — написал Синегубов.

Он сообщил, что за сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары», — отметил начальник ХОВА.

Информации о пострадавших нет.