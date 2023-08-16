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Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»

Происшествия 08:35   16.08.2023
Оксана Горун
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет» Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар беспилотников врага попало село Пески-Радьковские Изюмского района.

«Минувшей ночью враг нанес удары дронами типа «Shahed» по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет», — написал Синегубов.

Он сообщил, что за сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары», — отметил начальник ХОВА.

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Информации о пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар беспилотников врага попало село Пески-Радьковские Изюмского района".