Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
Фото: скрин
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар беспилотников врага попало село Пески-Радьковские Изюмского района.
«Минувшей ночью враг нанес удары дронами типа «Shahed» по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет», — написал Синегубов.
Он сообщил, что за сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Над Харьковщиной утром зафиксировали «Шахед», в регионе — тревога
Информации о пострадавших нет.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар беспилотников врага попало село Пески-Радьковские Изюмского района".