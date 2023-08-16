Синєгубов підтвердив атаку “Шахедів” по Харківщині: вночі був “приліт”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під удар безпілотників ворога потрапило село Піски-Радьківські Ізюмського району.

“Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає”, – написав Синєгубов.

Він повідомив, що за добу ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди. У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі“, – зазначив начальник ХОВА.

Інформації щодо постраждалих немає.