Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога

Ворожий “Шахед” – у небі над Харківщиною. Про загрозу попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Увага мешканцям Харківщини, особливо Харківської області – не ігноруйте тривогу. У небі зафіксовано ворожі БПЛА “Шахед”, – написав Мельник у телеграмі о 7:57 16 серпня.

Тривога в регіоні звучить із 07:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА.