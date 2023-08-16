Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога
Ворожий “Шахед” – у небі над Харківщиною. Про загрозу попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Увага мешканцям Харківщини, особливо Харківської області – не ігноруйте тривогу. У небі зафіксовано ворожі БПЛА “Шахед”, – написав Мельник у телеграмі о 7:57 16 серпня.
Тривога в регіоні звучить із 07:42. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий “Шахед” – у небі над Харківщиною. Про загрозу попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник".