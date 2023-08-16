Над Харьковщиной утром зафиксировали «Шахед», в регионе — тревога

Вражеский «Шахед» — в небе над Харьковщиной. Об угрозе предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Внимание жителям Харьковщины, особенно Харьковской области – не игнорируйте тревогу. В небе зафиксированы вражеские БПЛА «Шахед», — написал Мельник в telegram в 7:57 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.