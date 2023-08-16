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Над Харьковщиной утром зафиксировали «Шахед», в регионе — тревога

Происшествия 08:02   16.08.2023
Оксана Горун
Над Харьковщиной утром зафиксировали «Шахед», в регионе — тревога Фото: mil.in.ua

Вражеский «Шахед» — в небе над Харьковщиной. Об угрозе предупредил  начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Внимание жителям Харьковщины, особенно Харьковской области – не игнорируйте тревогу. В небе зафиксированы вражеские БПЛА «Шахед», — написал Мельник в telegram в 7:57 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.

Читайте также: Атака «Шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба ВСУ

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский «Шахед» — в небе над Харьковщиной. Об угрозе предупредил  начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник".