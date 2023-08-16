Над Харьковщиной утром зафиксировали «Шахед», в регионе — тревога
Фото: mil.in.ua
Вражеский «Шахед» — в небе над Харьковщиной. Об угрозе предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Внимание жителям Харьковщины, особенно Харьковской области – не игнорируйте тревогу. В небе зафиксированы вражеские БПЛА «Шахед», — написал Мельник в telegram в 7:57 16 августа.
Тревога в регионе звучит с 07:42. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский «Шахед» — в небе над Харьковщиной. Об угрозе предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник".