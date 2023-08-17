Армия РФ резко увеличила количество авиаударов по Харьковщине: данные Генштаба

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах в районах 11 населенных пунктов Харьковской области за сутки. Оккупанты из РФ били не только на Купянском, но и Слобожанском направлении.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатища, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Также в течение суток захватчики пытались наступать в районе Синьковки под Купянском.

В целом за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины восемь ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 20 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками уничтожено восемь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс противника», — перечислили в ГШ.