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Армия РФ резко увеличила количество авиаударов по Харьковщине: данные Генштаба

Происшествия 07:35   17.08.2023
Оксана Горун
Армия РФ резко увеличила количество авиаударов по Харьковщине: данные Генштаба Фото: mil.in.ua

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах в районах 11 населенных пунктов Харьковской области за сутки. Оккупанты из РФ били не только на Купянском, но и Слобожанском направлении.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатища, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Также в течение суток захватчики пытались наступать в районе Синьковки под Купянском.

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В целом за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины восемь ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 20 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками уничтожено восемь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 07:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах в районах 11 населенных пунктов Харьковской области за сутки. Оккупанты из РФ били не только на Купянском, но и Слобожанском направлении".