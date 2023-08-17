Армія РФ різко збільшила кількість авіаударів по Харківщині: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари в районах 11 населених пунктів Харківської області за добу. Окупанти з РФ били не лише на Куп’янському, а й на Слобожанському напрямку.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатища, Рогані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радьківських, Чернещини Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області”, – перелічили в Генштабі ЗСУ.

Також протягом доби загарбники намагалися наступати у районі Синьківки під Куп’янськом.

Загалом минулої доби ворог завдав по території України вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з РСЗВ. На фронті сталося 20 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено вісім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника“, – перерахували в ГШ.