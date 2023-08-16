Шахеди, С-300 і Х-22: Синєгубов – про удари по Харківщині та їхні наслідки
Армія РФ від самого ранку 16 серпня завдає ударів по Харкову, передмістю та найближчих до обласного центру населених пунктах із різного озброєння, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Це ударні системи С-300. Ще поки не встановлено, але наші спеціалісти це аналізують, де були системи Х-22. Крім того, були «Шахеди». Тобто ми зараз аналізуємо і вивчаємо уламки на місці. У нас постраждалих від ударів по Харківському району немає, на щастя. Однак пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура і приватний житловий фонд”, — розповів Синєгубов.
Він також повідомив, що вночі ворожі дрони-камікадзе “Шахед” вдарили по Ізюмському району і частково зруйнували сільгосппідприємство, що не працює. Виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС гасили до ранку.
З авіації, мінометів та танків військові РФ здійснили понад два десятки обстрілів населених пунктів на півночі та північному сході.
“На Куп’янському напрямку у нас продовжуються запеклі бої. Наші воїни стоять на своїх позиціях і наносять максимальне ураження нашому ворогу”, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, перші вибухи харків’яни чули сьогодні близько 9 ранку. Пізніше стало відомо, що сили ППО збили в області три безпілотники “Шахед”. О 15:40 було чутно один вибух поблизу Харкова, а за 10 хвилин – другий. Начальник ХОВА повідомляв, що окупанти близько 16-ї години завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ від самого ранку 16 серпня завдає ударів по Харкову, передмістю та найближчих до обласного центру населених пунктах із різного озброєння, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".