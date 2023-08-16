Шахеди, С-300 і Х-22: Синєгубов – про удари по Харківщині та їхні наслідки

Армія РФ від самого ранку 16 серпня завдає ударів по Харкову, передмістю та найближчих до обласного центру населених пунктах із різного озброєння, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це ударні системи С-300. Ще поки не встановлено, але наші спеціалісти це аналізують, де були системи Х-22. Крім того, були «Шахеди». Тобто ми зараз аналізуємо і вивчаємо уламки на місці. У нас постраждалих від ударів по Харківському району немає, на щастя. Однак пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура і приватний житловий фонд”, — розповів Синєгубов.

Він також повідомив, що вночі ворожі дрони-камікадзе “Шахед” вдарили по Ізюмському району і частково зруйнували сільгосппідприємство, що не працює. Виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС гасили до ранку.

З авіації, мінометів та танків військові РФ здійснили понад два десятки обстрілів населених пунктів на півночі та північному сході.

“На Куп’янському напрямку у нас продовжуються запеклі бої. Наші воїни стоять на своїх позиціях і наносять максимальне ураження нашому ворогу”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, перші вибухи харків’яни чули сьогодні близько 9 ранку. Пізніше стало відомо, що сили ППО збили в області три безпілотники “Шахед”. О 15:40 було чутно один вибух поблизу Харкова, а за 10 хвилин – другий. Начальник ХОВА повідомляв, що окупанти близько 16-ї години завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.