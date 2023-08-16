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Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов

Події 16:57   16.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов

Поки що інформації про постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини не надходило, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що інформації про постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини не надходило, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".