Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов
Поки що інформації про постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини не надходило, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється», – повідомив Синєгубов.
Читайте також: Ворог намагається завдати ракетних ударів – Мельник про вибухи на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 16:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що інформації про постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини не надходило, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".