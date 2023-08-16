Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов

Поки що інформації про постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини не надходило, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється», – повідомив Синєгубов.