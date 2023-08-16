Россияне били по Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам — Синегубов

Пока информации о пострадавших в результате обстрелов Харьковщины не поступало, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты в 16 часов нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Есть возгорание частных и дачных домов. Вид вооружения устанавливается», – сообщил Синегубов.