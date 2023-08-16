Враг пытается нанести ракетные удары — Мельник о взрывах на Харьковщине
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает жителей Харьковщины находиться в укрытиях.
«Враг в очередной раз пытается нанести ракетные удары по региону», – пишет Мельник.
В Воздушных силах ВСУ сообщают о «скоростных целях» в направлении Харькова.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает жителей Харьковщины находиться в укрытиях.".