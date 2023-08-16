Враг пытается нанести ракетные удары — Мельник о взрывах на Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призывает жителей Харьковщины находиться в укрытиях.

«Враг в очередной раз пытается нанести ракетные удары по региону», – пишет Мельник.

В Воздушных силах ВСУ сообщают о «скоростных целях» в направлении Харькова.