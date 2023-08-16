Вблизи Харькова слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ призывают быть в укрытиях
Около 15:40 был слышен один взрыв вблизи Харькова. Спустя 10 минут прозвучал второй взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:13.
«Внимание! Харьков – в укрытие!», — пишут Воздушные силы ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:40 был слышен один взрыв вблизи Харькова. Спустя 10 минут прозвучал второй взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:13.".