Вблизи Харькова слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ призывают быть в укрытиях

Около 15:40 был слышен один взрыв вблизи Харькова. Спустя 10 минут прозвучал второй взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:13.

«Внимание! Харьков – в укрытие!», — пишут Воздушные силы ВСУ.