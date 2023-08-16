Поблизу Харкова чутно вибухи: Повітряні сили ЗСУ закликають бути в укриттях
Близько 15:40 було чутно один вибух поблизу Харкова. За 10 хвилин пролунав другий вибух. Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 13:13.
«Увага! Харків – в укриття!», – пишуть Повітряні сили ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:40 було чутно один вибух поблизу Харкова. За 10 хвилин пролунав другий вибух. Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 13:13.".