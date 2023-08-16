Ворог намагається завдати ракетних ударів – Мельник про вибухи на Харківщині
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає мешканців Харківщини перебувати в укриттях.
«Ворог вчергове намагається завдати ракетних ударів по регіону», – пише Мельник.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про «швидкісні цілі» у напрямку Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає мешканців Харківщини перебувати в укриттях.".