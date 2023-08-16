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Ворог намагається завдати ракетних ударів – Мельник про вибухи на Харківщині

Події 15:55   16.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог намагається завдати ракетних ударів – Мельник про вибухи на Харківщині

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає мешканців Харківщини перебувати в укриттях.

«Ворог вчергове намагається завдати ракетних ударів по регіону», – пише Мельник.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про «швидкісні цілі» у напрямку Харкова.

Читайте також: Поблизу Харкова чутно вибухи: Повітряні сили ЗСУ закликають бути в укриттях

Автор: Вікторія Яковенко
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