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Шахеды, С-300 и Х-22: Синегубов — об ударах по Харьковщине и их последствиях

Происшествия 18:27   16.08.2023
Елена Нагорная
Шахеды, С-300 и Х-22: Синегубов — об ударах по Харьковщине и их последствиях

Армия РФ с самого утра 16 августа наносит удары по Харькову, пригороду и ближайшим к областному центру населенным пунктам из различного вооружения, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Это ударные системы С-300. Еще пока не установлено, но наши специалисты анализируют, были системы Х-22. Кроме того, были «Шахеды». То есть мы сейчас анализируем и изучаем обломки на месте. У нас пострадавших от ударов по Харьковскому району нет, к счастью. Однако повреждена и разрушена гражданская инфраструктура и частный жилой фонд», — рассказал Синегубов.

Он также сообщил, что ночью вражеские дроны-камикадзе «Шахед» ударили по Изюмскому району и частично разрушили неработающее сельхозпредприятие. Возник пожар, который подразделения ГСЧС тушили до утра.

Из авиации, минометов и танков военные РФ осуществили более двух десятков обстрелов населенных пунктов на севере и северо-востоке.

«По Купянскому направлению у нас продолжаются ожесточенные бои. Наши воины стоят на своих позициях и наносят максимальное поражение нашему врагу», — добавил Синегубов.

Напомним, первые взрывы харьковчане слышали сегодня около 9 утра. Позже стало известно, что силы ПВО уничтожили в области три беспилотника «Шахед». В 15:40 был слышен один взрыв вблизи Харькова, а спустя 10 минут — второй. Начальник ХОВА сообщал, что оккупанты около 16 часов нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ с самого утра 16 августа наносит удары по Харькову, пригороду и ближайшим к областному центру населенным пунктам из различного вооружения, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".