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Над Харьковщиной утром силы ПВО сбили три «Шахеда»

Происшествия 11:10   16.08.2023
Виктория Яковенко
Над Харьковщиной утром силы ПВО сбили три «Шахеда» Фото: Воздушное командование «Восток»

Воздушное командование «Восток» сообщило об удачной  работе в Харьковской области.

16 августа силы ПВО уничтожили три беспилотника типа Shahed-136 в Харьковской области, говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Восток» сообщило об удачной  работе в Харьковской области.".