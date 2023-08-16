Над Харьковщиной утром силы ПВО сбили три «Шахеда»
Фото: Воздушное командование «Восток»
Воздушное командование «Восток» сообщило об удачной работе в Харьковской области.
16 августа силы ПВО уничтожили три беспилотника типа Shahed-136 в Харьковской области, говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Восток» сообщило об удачной работе в Харьковской области.".