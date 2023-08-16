Над Харківщиною вранці сили ППО збили три «Шахеди»
Фото: Повітряне командування «Схід»
Повітряне командування «Схід» повідомило про влучну роботу на Харківщині.
16 серпня сили ППО знищили три безпілотники типу Shahed-136 в Харківській області, йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило про влучну роботу на Харківщині.".