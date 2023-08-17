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Участок возле Стрелки в Харькове под гостиницу хотели перепродать за $1 млн

Общество 22:06   17.08.2023
Елена Нагорная
Участок возле Стрелки в Харькове под гостиницу хотели перепродать за $1 млн Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харькове в переулке Банном собирались построить гостиничный комплекс. Однако работы так и не начали, поэтому по инициативе прокуратуры участок площадью 0,8 га стоимостью 186 миллионов гривен вернут территориальной громаде.

Как пишет пресс-служба облпрокуратуры, Харьковский горсовет продал землю ООО для строительства гостиничного комплекса и дальнейшей эксплуатации объекта. Когда именно — в публикации не указано.

При этом, как отмечают в прокуратуре, горсовет «был объективно заинтересован в удовлетворении общественного интереса в обеспечении развития инфраструктуры города и обустройстве территории и рассчитывал на увеличение доходной части местного бюджета».

Фирма должна была завершить работы до июня 2018 года, однако до сих пор они не были даже начаты.

«Никаких признаков строительных работ нет, участок покрыт растительностью с пешеходными дорожками. Более того, ООО даже не получило разрешительных документов на строительство. Также установлено, что обществом дважды предпринимались попытки продать этот участок — сначала за миллион долларов, а позже за 600 тысяч долларов», — пишет прокуратура.

Суд уже удовлетворил иск Салтовской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства в лице горсовета о расторжении договора купли-продажи и обязал ООО вернуть земельный участок.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Читайте также: Прокуратура требует вернуть в собственность Харькова землю возле Стрелки

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 22:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в переулке Банном собирались построить гостиничный комплекс. Однако работы так и не начали, поэтому по инициативе прокуратуры участок площадью 0,8 га стоимостью 186 миллионов гривен вернут территориальной громаде.".