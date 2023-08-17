Землю біля Стрілки в Харкові, де мав бути готель, хотіли перепродати за $1 млн

У Харкові у провулку Банному мали намір побудувати готельний комплекс. Проте роботи так і не розпочали, тому з ініціативи прокуратури ділянку площею 0,8 га вартістю 186 мільйонів гривень повернуть територіальній громаді.

Як пише пресслужба облпрокуратури, Харківська міськрада продала землю ТОВ для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Коли саме – у публікації не вказано.

При цьому, як зазначають у прокуратурі, міськрада “була об’єктивно зацікавлена у задоволенні загальносуспільного інтересу у забезпеченні розвитку інфраструктури міста та облаштування території та розраховувала на збільшення дохідної частини місцевого бюджету”.

Фірма мала завершити роботи до червня 2018 року, проте досі вони не були навіть розпочаті.

“Жодних ознак будівельних робіт немає, ділянка вкрита рослинністю з пішохідними доріжками. На додаток, ТОВ навіть не отримало дозвільних документів на будівництво. Також встановлено, що товариством двічі вживались спроби продати цю ділянку — спочатку за мільйон доларів, а пізніше за 600 тисяч доларів”, – пише прокуратура.

Суд вже задовольнив позов Салтівської окружної прокуратури Харкова на користь держави в особі міськради щодо розірвання договору купівлі-продажу та зобов’язав ТОВ повернути земельну ділянку. Поки що рішення не набрало законної сили.



Фото: Харківська облпрокуратура