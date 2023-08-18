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Из прифронтовой зоны на Харьковщине эвакуировали 143 детей

Общество 10:02   18.08.2023
Оксана Горун
Из прифронтовой зоны на Харьковщине эвакуировали 143 детей Фото: telegram Олега Синегубова

Продолжается эвакуация из Купянского района на Харьковщине. С момента ее начала уже вывезли 526 человек.

«За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе четверо детей, 26 женщин и пять людей с инвалидностью. Всего за период с 9 августа эвакуировано 526 человек, в том числе 143 ребенка», — сообщил свежую статистику начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в эвакуации задействованы 14 волонтерских организаций.

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«Все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и иную помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из Купянского района на Харьковщине. С момента ее начала уже вывезли 526 человек".