Из прифронтовой зоны на Харьковщине эвакуировали 143 детей

Продолжается эвакуация из Купянского района на Харьковщине. С момента ее начала уже вывезли 526 человек.

«За 17 августа вывезено 43 человека, в том числе четверо детей, 26 женщин и пять людей с инвалидностью. Всего за период с 9 августа эвакуировано 526 человек, в том числе 143 ребенка», — сообщил свежую статистику начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в эвакуации задействованы 14 волонтерских организаций.

«Все эвакуированные получают гуманитарную, правовую, психологическую и иную помощь. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное жилье», — подчеркнул Синегубов.