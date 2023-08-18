Наступление у Синьковки и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

По информации Генштаба, за сутки армия РФ нанесла по Харьковщине авиаудары — на Купянском направлении, била из артиллерии и минометов и пробовала наступать в районе Синьковки.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Охримовка, Малая Волчья, Бударки, Строевка Харьковской области. В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из РСЗО.

«За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два — по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52 и четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два склада боеприпасов и одну станцию РЭБ противника», — перечислили в ГШ.