Наступ у Синьківки та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, за добу армія РФ нанесла по Харківщині авіаудари – на Куп’янському напрямку, била з артилерії та мінометів і намагалася наступати в районі Синьківки.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Загалом по території України ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 40 обстрілів з РСЗВ.

“За минулу добу сталося 33 бойові зіткнення. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками знищено два ворожих ударних гелікоптери Ка-52 та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та одну станцію РЕБ противника“, – перерахували в ГШ.