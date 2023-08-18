Із прифронтової зони на Харківщині евакуювали 143 дитини
Триває евакуація із Куп’янського району на Харківщині. З моменту її початку вже вивезли 526 людей.
“За 17 серпня вивезено 43 людини, в тому числі 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю. Всього за період з 9 серпня евакуйовано 526 людей, в тому числі 143 дитини“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що до евакуації залучено 14 волонтерських організацій.
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“Усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує надається безкоштовне житло”, – підкреслив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація із Куп’янського району на Харківщині. З моменту її початку вже вивезли 526 людей".