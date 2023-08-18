Маляр вручила письмо от Зеленского бригаде, останавливающей РФ на Харьковщине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 августа побывала в районе боевых действий на Харьковщине, и передала защитникам из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша письмо-благодарность от президента Владимира Зеленского.

Это благодарность командиру и каждому воину бригады за стойкость, мужество и выдающиеся боевые результаты, пишет Маляр в Telegram.

«С начала полномасштабного вторжения 68-я бригада воюет в самых горячих точках фронта. На их счету освобождение ряда занятых противником населенных пунктов. Сейчас они мощно останавливают наступательные действия врага на Харьковщине. Несмотря на огромные усилия, врагу не удается реализовать свои планы», — подчеркивает заместитель министра обороны.

Видео: Анна Маляр