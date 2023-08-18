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Враг нанес 4 авиаудара по Харьковщине и вновь атаковал у Синьковки — Генштаб

Харьков 19:03   18.08.2023
Елена Нагорная
Враг нанес 4 авиаудара по Харьковщине и вновь атаковал у Синьковки — Генштаб

В течение суток на Харьковщине армия РФ снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении враг нанес авиаудары в районах Червоной Зари и Ветеринарного, а на Купянском — Кисловки и Берестового.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Червоная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки, Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 19:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".