Враг нанес 4 авиаудара по Харьковщине и вновь атаковал у Синьковки — Генштаб
В течение суток на Харьковщине армия РФ снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении враг нанес авиаудары в районах Червоной Зари и Ветеринарного, а на Купянском — Кисловки и Берестового.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Червоная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки, Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ снова вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".