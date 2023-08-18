Ударили по Казачьей Лопани: Синегубов привел пример, как эвакуация спасает

Днем 18 августа военные РФ обстреляли из танка пограничный поселок Казачья Лопань на севере Харьковской области. Из жилого дома, куда попал враг, люди выехали, и это спасло им жизнь.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Этот случай, по его словам, доказывает, что эвакуация из опасных населенных пунктов необходима.

Также Синегубов констатировал, что на Купянском направлении оккупанты увеличивают свое присутствие.

«Это не говорит о том, что мы где-то там уступаем свои позиции, отнюдь. Просто-напросто, увеличилась территория ведения активных боевых действий. Враг из минометов, танков, управляемыми авиабомбами, дронами обстреливает наше мирное гражданское население. Бьет исключительно по гражданским домам. Как пример, вчера погибла, к сожалению, женщина во время обстрела Купянска«, — напомнил глава ХОВА.

Синегубов отметил, что из Купянского района, в части которого с 9 августа объявлена обязательная эвакуация, люди выезжают неохотно.

«Однако те, кто таки принял такое решение, им предоставляется нашими международными партнерами и отечественными волонтерскими организациями вся необходимая помощь и поддержка. Даже если это люди с инвалидностью, мы это учитываем. И предоставляем посторонний уход для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Наши международные партнеры на три дня, на неделю, на месяц предоставляют все необходимое. Начиная постельным бельем, и завершая юридической поддержкой», — добавил чиновник.

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