Разрушены дома, погибла женщина — Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ била по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.
«В результате обстрела г. Купянск, разрушены частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram утром 18 августа.
По его информации, также «прилеты» были в Волчанске и Волчанских Хуторах. Повреждены частные дома.
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«Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеровка, Куриловка и другие населенные пункты», — перечислил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ била по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов".