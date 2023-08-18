Разрушены дома, погибла женщина — Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ била по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.

«В результате обстрела г. Купянск, разрушены частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram утром 18 августа.

По его информации, также «прилеты» были в Волчанске и Волчанских Хуторах. Повреждены частные дома.

«Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеровка, Куриловка и другие населенные пункты», — перечислил начальник ХОВА.