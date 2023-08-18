Live
  • Пт 18.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:43   18.08.2023
Оксана Горун
Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ била по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.

“Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ, зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 18 серпня.

За його інформацією, також “прильоти” були у Вовчанську та Вовчанських Хуторах. Пошкоджено приватні будинки.

Читайте також:  Російське командування вже робить важкий вибір – ISW

“Також під ворожими обстрілами перебували Охрімівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти”, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Із прифронтової зони на Харківщині евакуювали 143 дітей
Із прифронтової зони на Харківщині евакуювали 143 дітей
18.08.2023, 10:02
Не втрачено жодного доказу – поліція Харківщини отримала 3D-сканери
Не втрачено жодного доказу – поліція Харківщини отримала 3D-сканери
18.08.2023, 09:13
Російське командування вже робить важкий вибір – ISW
Російське командування вже робить важкий вибір – ISW
18.08.2023, 08:29
Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
18.08.2023, 08:43
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
16.08.2023, 10:38
Три пожежі, загибла та поранена – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини
Три пожежі, загибла та поранена – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини
18.08.2023, 07:53

Новини за темою:

07:53
Три пожежі, загибла та поранена – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини
19:28
Генштаб: війська РФ били з авіації по Харківщині та знову намагалися наступати
12:30
Обстріляну котельню у Харкові, що забезпечує сотні будинків, готують до зими
11:18
Вранці ворог обстріляв Куп’янщину: загинула жінка, ще одна – постраждала
08:49
Ранок на Харківщині розпочався з обстрілу, за добу є загиблий – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ била по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів".