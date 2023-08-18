Зруйновано будинки, загинула жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ била по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.
“Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ, зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 18 серпня.
За його інформацією, також “прильоти” були у Вовчанську та Вовчанських Хуторах. Пошкоджено приватні будинки.
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“Також під ворожими обстрілами перебували Охрімівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти”, – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ била по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів".