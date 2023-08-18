Російське командування вже робить важкий вибір – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що недавні успіхи ЗСУ в районі Урожайного та Роботиного мають тактичне значення, а окупанти кидали на їхній захист усі сили. Отже, Силам оборони України, ймовірно, довелося повністю послабити противника, перш ніж просунутися в цих районах.

“Нещодавні наступи українців поблизу невеликих населених пунктів на кордоні Донецької та Запорізької областей та у західній частині Запорізької області, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів. Український полковник Петро Черник заявив 15 серпня, що триешелонована лінія російської оборони на півдні складається з першої лінії мінних полів глибиною в кілька кілометрів, другої лінії з зосередженням артилерії, техніки та особового складу, і третьої лінії тилових позицій, що призначена для збереження ресурсів. Нещодавній наступ українських військ на північ та північний схід від н. п. Работине (10 км на південь від Оріхова) у західній частині Запорізької області може дозволити українським силам розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть менш сильно заміновані, то вони, ймовірно, сприятимуть швидшому успіху України. Однак ISW не має можливості оцінити щільність або глибину російських мінних полів”, —відзначили аналітики в актуальному зведенні.

Вони також звернули увагу на те, що окупанти кинули значні сили для утримання Роботиного та Урожайного. Отже, успіхи ЗСУ, ймовірно, відбивають істотну деградацію армії РФ тут.

“ISW продовжує вважати, що російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а інтенсивні зусилля Росії щодо утримання цих населених пунктів замість виведення своїх військ означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю послабити російські підрозділи перед наступом”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що зараз росіяни передислокують до району адмінкордону Донецької та Запорізької областей частини з Херсонської області.

“Відсутність російських оперативних резервів означає, що російським силам доведеться зміцнювати одні ділянки фронту за рахунок інших, що, ймовірно, послабить російські оборонні рубежі загалом і надасть українським силам можливості для використання”, – прогнозують в ISW.

Аналітики звернули увагу на скарги “командира батальйону “Восток” – зрадника з так званої “ДНР” Ходаковського на те, що російське командування не надіслало підкріплення до Урожайного. На думку експертів ISW, це може свідчити про те, що “російське командування вже робить важкий вибір щодо пріоритетних напрямів у разі наступу українських військ”.

“Ймовірність того, що російським силам доведеться відійти на другорядні підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки в разі прориву українських військ, зростає, а подальша деградація російських сил створює можливості для будь-якого українського прориву, який може мати потенційно важливе оперативне значення”, – підсумували в Інституті вивчення війни.