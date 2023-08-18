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Российское командование уже делает трудный выбор — ISW

Происшествия 08:29   18.08.2023
Оксана Горун
Российское командование уже делает трудный выбор — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавние успехи ВСУ в районе Урожайного и Работино имеют тактическое значение, а оккупанты кидали на их защиту все силы. Так что Силам обороны Украины, вероятно, пришлось полностью ослабить противника прежде чем продвинуться в этих районах.

«Недавние наступления украинцев вблизи небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных рубежей. Украинский полковник Петр Черник заявил 15 августа, что трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров; второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава; и третьей линии тыловых позиций, предназначенная для сохранения ресурсов. Недавнее наступление украинских войск к северу и северо-востоку от н. п. Работино (10 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области может позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее сильно заминированы, то они, вероятно, будут способствовать более быстрому успеху Украины. Однако у ISW нет возможности оценить плотность или глубину российских минных полей», — отметили аналитики в актуальной сводке.

Они также обратили внимание, что оккупанты кинули значительные силы для удержания Работино и Урожайного. Так что успехи ВСУ, вероятно, отражают существенную деградацию армии РФ тут.

«ISW продолжает считать, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением», — считают в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что сейчас россияне передислоцируют в район админграницы Донецкой и Запорожской областей части из Херсонской области.

«Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российским силам придется укреплять одни участки фронта за счет других, что, вероятно, ослабит российские оборонительные рубежи в целом и предоставит украинским силам возможности для использования», — прогнозируют в ISW.

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Аналитики обратили внимание на жалобы «командира батальона «Восток»  — предателя из так называемой «ДНР» Ходаковского на то, что российское командование не прислало подкрепления к Урожайному. По мнению экспертов ISW, это «может свидетельствовать о том, что российское командование уже делает трудный выбор в отношении приоритетных направлений при наступлении украинских войск».

«Вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва украинских войск, возрастает, а дальнейшая деградация российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение», — подытожили в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавние успехи ВСУ в районе Урожайного и Работино имеют тактическое значение, а оккупанты кидали на их защиту все силы. Так что Силам обороны Украины, вероятно, пришлось полностью ослабить противника прежде чем продвинуться в этих районах".