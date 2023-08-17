Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ

Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления украинских официальных лиц и военных, кадры с геолокацией и настроения российских так называемых «военкоров». Аналитики сообщили об успехе ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

«16 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное, — отметили в сводке ISW. — На кадрах с геолокацией, опубликованных 16 августа, видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от н. п. Работино (10 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области и, вероятно, добились больших успехов в прилегающих районах, учитывая непрерывную активность украинских сил в лесных массивах к северо-востоку от населенного пункта».

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что освобождение села Урожайное подтверждается не только официальными заявлениями, но видео поднятия флага Украины в центре села морпехами 35-й бригады ВСУ.

«Украинские сообщения об освобождении Урожайного согласуются с предыдущими заявлениями украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что российские части в этом районе отводятся. Российские заявления о нападениях украинцев дальше к югу и востоку от границ населенного пункта также указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть села», — отметили в ISW.

При этом в Институте изучения войны отреагировали на оправдания российских пропагандистов, которые, объясняя провал своей армии, заявили, что ВСУ «кинули в бой основные резервы».

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«Продолжающиеся заявления России об атаках небольшой части украинской пехоты в этом районе не соответствуют предполагаемому задействованию основных элементов механизированных резервов Украины. Российские источники, по-видимому, неправильно изображают украинские резервы как один большой унитарный контингент, который Украина отправит в бой как единое целое, и преждевременно заявляют, что Украина направила все свои резервы, основываясь на разрозненных наблюдениях за украинскими подразделениями, оснащенными западным вооружением», — считают в ISW.