Звільнення півдня: ISW повідомив про Урожайне, Роботине та резерви ЗСУ
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви українських офіційних осіб та військових, кадри з геолокацією та настрої російських так званих “військкорів”. Аналітики повідомили про успіхи ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
“16 серпня українські війська продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися у західній частині Запорізької області та на кордоні Донецько-Запорізької області, у тому числі звільнили село Урожайне, – зазначили у зведенні ISW. – На кадрах з геолокацією, опублікованих 16 серпня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від н. п. Роботине (10 км на південь від Оріхова) у західній частині Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах, враховуючи безперервну активність українських сил у лісових масивах на північний схід від населеного пункту”.
Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що звільнення села Урожайне підтверджується не лише офіційними заявами, а й відео підняття прапора України в центрі села морпіхами 35-ї бригади ЗСУ.
“Українські повідомлення про звільнення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавні повідомлення російських військ про те, що російські частини в цьому районі відводяться. Російські заяви про напади українців далі на південь і схід від кордонів населеного пункту також вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють велику частину села”, – зазначили в ISW.
При цьому в Інституті вивчення війни відреагували на виправдання російських пропагандистів, які пояснюючи черговий провал своєї армії, заявили, що ЗСУ “кинули в бій основні резерви”.
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“Заяви Росії про атаки невеликої частини української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваному залученню основних елементів механізованих резервів України. Російські джерела, мабуть, неправильно зображують українські резерви як один великий унітарний контингент, який Україна відправить у бій як єдине ціле, і передчасно заявляють, що Україна направила всі свої резерви, спираючись на розрізнені спостереження за українськими підрозділами, оснащеними західним озброєнням”, – вважають в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви українських офіційних осіб та військових, кадри з геолокацією та настрої російських так званих “військкорів”. Аналітики повідомили про успіхи ЗСУ на двох напрямках контрнаступу".