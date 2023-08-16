Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🔴

ЗСУ звільнили Урожайне на півдні

Події 08:24   16.08.2023
Оксана Горун
ЗСУ звільнили Урожайне на півдні

Село Урожайне – під контролем ЗСУ, наші війська закріплюються на рубежах.

Про це вранці 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Подробиці навів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

“Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України заволоділи населеним пунктом Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогняного ураження артилерією за виявленими цілями противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби”, – заявив він.

Раніше про вихід залишків військ РФ з Урожайного повідомляли деякі російські джерела. Їх процитував Інститут вивчення війни (ISW).

“Батальйон “Схід”, який активно бореться в цьому районі, заявив 15 серпня, що російські війська повністю втратили Урожайне, і поклав відповідальність за втрату населеного пункту на нестачу піхоти та техніки. Але ISW поки не спостерігав візуальних підтверджень того, що російські війська повністю вийшли з міста”, – написали аналітики у зведенні минулої ночі.

Читайте також: Машовець назвав два напрямки на півдні, де ситуація для противника погіршується

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ
Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ
16.08.2023, 08:39
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41
ЗСУ звільнили Урожайне на півдні
ЗСУ звільнили Урожайне на півдні
16.08.2023, 08:24
Синєгубов підтвердив атаку “Шахедів” по Харківщині: вночі був “приліт”
Синєгубов підтвердив атаку “Шахедів” по Харківщині: вночі був “приліт”
16.08.2023, 08:35
Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога
Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога
16.08.2023, 08:02
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ
16.08.2023, 07:39

Новини за темою:

13:15
За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку сталося лише одне боєзіткнення
11:26
Машовець назвав два напрямки на півдні, де ситуація для ворога погіршується
10:23
“Не означає, що ворог дає задню” – Маляр про Куп’янський напрямок
21:04
Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході
19:29
У ЗСУ припустили, навіщо на Бєлгородщині мінують лінію вздовж держкордону

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ЗСУ звільнили Урожайне на півдні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Урожайне – під контролем ЗСУ, наші війська закріплюються на рубежах".