ЗСУ звільнили Урожайне на півдні
Село Урожайне – під контролем ЗСУ, наші війська закріплюються на рубежах.
Про це вранці 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Подробиці навів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
“Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України заволоділи населеним пунктом Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогняного ураження артилерією за виявленими цілями противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби”, – заявив він.
Раніше про вихід залишків військ РФ з Урожайного повідомляли деякі російські джерела. Їх процитував Інститут вивчення війни (ISW).
“Батальйон “Схід”, який активно бореться в цьому районі, заявив 15 серпня, що російські війська повністю втратили Урожайне, і поклав відповідальність за втрату населеного пункту на нестачу піхоти та техніки. Але ISW поки не спостерігав візуальних підтверджень того, що російські війська повністю вийшли з міста”, – написали аналітики у зведенні минулої ночі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Урожайне – під контролем ЗСУ, наші війська закріплюються на рубежах".