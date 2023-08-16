ВСУ освободили Урожайное на юге

Село Урожайное — под контролем ВСУ, наши войска закрепляются на рубежах.

Об этом утром 16 августа сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Подробности привел спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

«Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы», – заявил он.

Ранее о выходе остатков войск РФ из Урожайного сообщали некоторые российские источники. Их процитировал Институт изучения войны (ISW).

«Батальон «Восток», активно сражающийся в этом районе, заявил 15 августа, что российские войска полностью потеряли Урожайное, и возложил ответственность за потерю населенного пункта на нехватку пехоты и техники. Но ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений того, что российские войска полностью вышли из города», — написали аналитики в сводке минувшей ночью.