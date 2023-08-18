Три пожара, погибший и раненый — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, армия РФ вызвала своими обстрелами пожары в Купянском районе.
«В 07:07 в результате артобстрела со стороны оккупантов возник пожар в гаражном кооперативе в с. Новоосиново Купянской громады. Горел один из гаражных боксов на площади 50 кв. м. В 07:33 к месту происшествия выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений. В общей сложности семь спасателей и две единицы техники. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные оперативно ликвидировали пожар в 08:09. Жертв и пострадавших нет», — сообщили об одном из пожаров в ГСЧС.
Еще два возникли в Купянске в 10:17. Горели хозпостройка и летняя кухня по одному адресу и два гаража — по другому. Оба пожара охватили по 80 кв. метров площади. Полностью огонь ликвидировали в 12:15.
«В результате удара российских террористов один человек погиб и один получил ранения«, — напомнили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, армия РФ вызвала своими обстрелами пожары в Купянском районе".