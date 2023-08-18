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Три пожара, погибший и раненый — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 07:53   18.08.2023
Оксана Горун
Три пожара, погибший и раненый — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, армия РФ вызвала своими обстрелами пожары в Купянском районе.

«В 07:07 в результате артобстрела со стороны оккупантов возник пожар в гаражном кооперативе в с. Новоосиново Купянской громады. Горел один из гаражных боксов на площади 50 кв. м. В 07:33 к месту происшествия выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений. В общей сложности семь спасателей и две единицы техники. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные оперативно ликвидировали пожар в 08:09. Жертв и пострадавших нет», — сообщили об одном из пожаров в ГСЧС.

Еще два возникли в Купянске в 10:17. Горели хозпостройка и летняя кухня по одному адресу и два гаража — по другому. Оба пожара охватили по 80 кв. метров площади. Полностью огонь ликвидировали в 12:15.

«В результате удара российских террористов один человек погиб и один получил ранения«, — напомнили спасатели.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, армия РФ вызвала своими обстрелами пожары в Купянском районе".