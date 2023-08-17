Утренний обстрел Купянска: в прокуратуре показали последствия (фото)

В четверг около 10:10 враг ударил по Купянску в Харьковской области, в результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна жительница 1963 года рождения получила осколочные ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также в городе загорелось здание площадью 80 кв.м.

По данным правоохранителей, Купянск утром обстреляли из артиллерии.

Также в прокуратуре показали последствия вчерашнего обстрела города, где в результате удара РФ погиб 59-летний мужчина.