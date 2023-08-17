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Утренний обстрел Купянска: в прокуратуре показали последствия (фото)

Происшествия 14:21   17.08.2023
Виктория Яковенко
Утренний обстрел Купянска: в прокуратуре показали последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В четверг около 10:10 враг ударил по Купянску в Харьковской области, в результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна жительница 1963 года рождения получила осколочные ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также в городе загорелось здание площадью 80 кв.м.

По данным правоохранителей, Купянск утром обстреляли из артиллерии.

Также в прокуратуре показали последствия вчерашнего обстрела города, где в результате удара РФ погиб 59-летний мужчина.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг около 10:10 враг ударил по Купянску в Харьковской области, в результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна жительница 1963 года рождения получила осколочные ранения.".